Varela comenta Celton na Seleção e atira sobre futuro: "É onde quero continuar"

Guardião do Vitória de Guimarães falou aos jornalistas, depois de visitar, junto de Jorge Fernandes, colega de equipa, e Nuno Leite, vice-presidente do clube, uma escola em Ponte de Lima

Visita à escola: "É mais fácil jogar, porque é a zona onde nos sentimos mais confortáveis, mas estas iniciativas são sempre boas, ainda por cima porque, desta vez, saíamos da zona de Guimarães. É sempre importante o clube expandir e tentar incutir ainda mais aquilo que é o Vitória fora de Guimarães. Foi o que fizemos e acho que foi conseguido com sucesso."

Embaixador do clube: "Não diria que sou Embaixador, mas nos dias de hoje sei muito bem aquilo que é o clube, até porque é a minha terceira época cá. Identifico-me muito com o clube, sei os valores, tenho noção da dimensão e já me sinto capacitado para passar isso para os outros."

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.

Renovação: "Tenho mais um ano de contrato. Isso ficará para falar depois com os responsáveis. Estou muito feliz aqui e a minha família, tanto a minha mulher como o meu filho, também estão felizes. Isso são pontos muito importantes. Sinto-me bem em Guimarães e é onde quero continuar."

Recuperação da lesão: "A recuperação está correr muito bem. É um processo chato para mim e para o departamento médico, essencialmente para eles, porque têm de levar comigo todos os dias. O departamento médico tem feito um grande trabalho, mas isto leva o seu tempo. É ter a cabeça tranquila, porque, mais do que recuperar rápido, é recuperar bem"

Regresso: "Não quero pôr datas para o regresso. Queria recuperar para ontem, mas isto leva o seu tempo e interessa é recuperar bem."

Desempenhos de Rafa e Celton Biai: "O Rafa e o Celton estão a crescer e são dois guarda-redes com muita qualidade. O Celton está num processo diferente do Rafa, porque já tem mais maturidade, tem mais jogos na Liga 3 e na equipa principal do Vitória. Alinharam em jogos difíceis. O Rafa fez um bom jogo nos Açores, contra o Santa Clara, e frente ao Arouca já era um jogo de um nível mais difícil e meteu outro tipo de problemas. Mas houve muitas coisas positivas e foi isso que lhe disse, porque serviu para ele crescer. Celton deparou-se com o jogo contra o Benfica, que é a melhor equipa do nosso campeonato, ainda por cima na Luz. Foi um jogo difícil. São dois guarda-redes que estão a crescer bem e não tenho dúvidas que vão ter muito sucesso na carreira, porque têm muita qualidade. Estamos muito bem servidos de guarda-redes"

Celton Biai na seleção A: "Deve estar muito animado. Estar na Seleção A é o patamar mais alto. É uma experiência muito boa para ele e vai regressar a Guimarães muito enriquecido. Há oportunidades que aparecem. Eu tive esta lesão e cabe-me estar focado na recuperação. O Celton teve esta oportunidade e tem é de aproveitá-la"

Momento da equipa: "Estas derrotas com o Arouca e o Benfica não vão mexer com a equipa, não vão abalar, até porque já tivemos uma série mais complicada. Estamos a fazer uma boa época, temos crescido muito e temos de continuar trabalhar. As derrotas também servem para crescer e aprender para fazermos melhor do que na época passada.