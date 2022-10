Declarações de João Aroso, treinador adjunto do Vitória de Guimarães, após o empate na receção ao Benfica, 0-0, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

Lance de André André: "Sabem que não sou de falar de polémicas e arbitragens, mas acho sinceramente que, da mesma forma que o VAR chamou o árbitro no lance do Safira, também deveria ter chamado no lance do André André. Para quem vê as imagens, é muito claro que é penálti sobre o André André."