Médio espanhol do Vitória de Guimarães foi titular nos últimos três jogos e promete "ir com tudo" para afastar o Santa Clara na Taça de Portugal.

Titular nos últimos três jogos - em Arouca, para a Taça de Portugal, em Tondela, e na receção ao Portimonense -, Pepelu está a assumir um papel crucial na estrutura montada por João Henriques e no meio-campo do Vitória de Guimarães. "A minha adaptação aqui ao Vitória tem sido muito boa desde o primeiro dia. Toda a gente no clube ajudou para que me pudesse adaptar mais facilmente e só posso agradecer, retribuindo em campo. O treinador pede-me para trabalhar muito, ser inteligente, ajudar todos os colegas e dar equilíbrio à equipa. Acho que posso mostrar ainda mais e ultrapassar o bom nível que tenho apresentado. Tento sempre melhorar e acredito que vão ver um Pepelu cada vez melhor", prometeu o médio defensivo espanhol que na época passada fez 33 jogos para o campeonato no Tondela.

O campeonato entra em pausa no campeonato e o foco é agora absoluto na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. É assim que Pepelu encara a receção ao Santa Clara, este domingo, a partir das 14 horas. "A semana de trabalho está a correr muito bem, depois de uma vitória no campeonato, que é muito importante para aumentar a confiança da equipa. O Santa Clara é uma equipa forte, que está a fazer coisas muito boas. Sabemos da importância do jogo, que vai ser muito complicado, mas acho que temos todas as armas para passar à próxima eliminatória", assumiu.

O jogador cedido pelo Levante, da Liga espanhola, defende que um bom arranque será fundamental para levar de vencida o conjunto açoriano. "Começarmos bem e entrarmos fortes vai ser muito importante, depois é manter o nível exibicional e a intensidade dos dois últimos jogos. Sabemos que ter a bola e jogar com intensidade vai ser muito importante para ganhar", considerou.

A Taça de Portugal é uma das provas mais acarinhadas pelos portugueses e em especial pelos vitorianos, que têm na memória a conquista de 2013. Pepelu garante que a equipa está ciente do valor que é dado pelos adeptos a esta competição e que darão tudo para corresponder a essas expectativas. "Sabemos o que esta prova significa para toda a gente, para os nossos adeptos e para os jogadores. Sabemos que é uma prova muito importante e que temos de ir com tudo", finalizou.