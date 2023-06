V Sports reduziu participação na SAD do V. Guimarães para cumprir exigências da UEFA

O fundo V Sports transferiu 17% das ações que tinha para os vitorianos e também deixou de ter representação da administração da SAD dos vimaranenses. O objetivo é "cumprir todas as determinações da UEFA".

O Vitória de Guimarães emitiu um comunicado esta quinta-feira em que explica que o fundo V Sports reduziu a sua participação na SAD vitoriana para 29% - transferiu 17% de ações novamente para o Vitória.

Além disso, o V Sports deixou de ter "qualquer representante na administração da SAD, de forma a cumprir com todas as determinações da UEFA e assegurar a independência de ambas as sociedades desportivas: Vitória Sport Clube - Futebol SAD e Aston Villa FC." Os dois elementos que saíram do Conselho de Administração são Nassef Sawiris e Wes Edens, sendo ainda desconhecido quem ocupará estas vagas.

O clube tem, portanto, três lugares no Conselho de Administração da SAD, ocupados por António Miguel Cardoso e pelos vice-presidentes Nuno Leite e José Eduardo Viamonte.

O emblema vimaranense explica ainda que esta sexta-feira serão prestados "todos os esclarecimentos necessários relativamente a esta matéria."

De recordar que a 3 de março de 2023, os sócios vitorianos aprovaram na assembleia-geral que o fundo V Sports comprasse 46 por cento das ações da SAD por 5,5 milhões de euros.

Designado V Sports desde 2021, o fundo de Nassef Sawiris e de Wesley Edens, inicialmente denominado NSWE, detém o Aston Villa, clube da Liga inglesa, desde julho de 2018.

Detentor de uma fortuna avaliada em 6,2 mil milhões de euros, que lhe vale o 367.º lugar no ranking das pessoas mais ricas do mundo, segundo dados de hoje da revista Forbes, o egípcio Nassef Sawiris detém ainda quase 6 por cento das ações da Adidas e de 5 por cento da Madison Square Garden Sports, proprietária das equipas New York Knicks, de basquetebol (NBA), e New York Rangers, de hóquei no gelo (NHL).

Já o norte-americano Wesley Edens ocupa o lugar 830 entre as fortunas mais avultadas do mundo - 3,2 mil milhões de euros segundo dados da mesma publicação norte-americana -, e é coproprietário da equipa de basquetebol Milwaukee Bucks (NBA) desde 2014.

De referir ainda que tanto V. Guimarães como Aston Villa estão apurados para a Liga Conferência.