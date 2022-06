V. Guimarães vence por 5-1. Confira os marcadores

O V. Guimarães derrotou o São Lourenço do Douro, por 5-1

André Almeida (10'), Anderson (22'), Tiago Silva (30'), Maxwell Woledzi (60′) e Janvier (68' de grande penalidade) marcaram os golos no jogo com o São Lourenço do Douro

O V. Guimarães derrotou o São Lourenço do Douro, por 5-1, no segundo jogo de preparação para a 2022/23, em jogo realizado no Estádio D. Afonso Henriques por 5-1. André Almeida (10'), Anderson (22'), Tiago Silva (30'), Maxwell Woledzi (60′) e Janvier (68' de grande penalidade) marcaram os golos da equipa de Pepa. Para o São Lourenço faturou André.

Pelo Vitória alinharam Bruno Varela, Matous Trmal, Celton Biai, Miguel Maga, Alberto Costa, Bruno Gaspar, Mamadou Tounkara, Maxwell Woledzi, Abdul Mumin, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes, André Amaro, Afonso Freitas, Hélder Sá, Matheus Índio, Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Dani Silva, Gonçalo Nogueira, André Almeida, Tiago Silva, Nicolas Janvier, Jota, Nelson da Luz, Jason Bahamboula e Anderson Silva.

Antal Bencze, Rochinha, Rúben Lameiras e Bruno Duarte ficaram de fora da partida em gestão de esforço. Tomás Händel permanece aos cuidados do departamento médico.