V. Guimarães vai perder Borevkovic, mas Mumin continua na montra

Saída de Borevkovic não travará a venda de Mumin. O ganês ainda não se estreou pela seleção.

A defesa do Vitória não deverá perder somente Borevkovic. Interessada em realizar vários encaixes financeiros neste verão, a sociedade desportiva mantém Abdul Mumin na montra e aguarda pela melhor proposta, sabendo-se que já na reta final desta temporada foi sondada por clubes interessados (na Turquia chegou a ser apontado ao Fenerbahçe) nos serviços do central contratado aos dinamarqueses do Nordsjaelland, em 2020.

O jogador ganês depressa se impôs e acabou por ser premiado com a primeira chamada à seleção do seu país para dois encontros relativos à qualificação para a CAN 2023, frente a Madagáscar e República Centro-Africana. O Gana disputou ontem a segunda partida (1-1) sem que Mumin tivesse sido utilizado, mas o jogador vitoriano de 23 anos ainda poderá estrear-se num torneio amigável, no Japão, para o qual estão confirmadas as seleções daquele país, do Chile e da Tunísia.

Já o extremo Nélson da Luz, decisivo no triunfo sobre o rival Braga (2-1) na segunda volta, alinhou de início pela seleção de Angola frente ao Madagáscar (1-1), acabando substituído aos 55 minutos.