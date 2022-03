V. Guimarães vai desistir da Liga Revelação já na próxima temporada

Federação procurou demover os minhotos de abandonarem a prova, no entanto, a Direção pretende reduzir custos e só manterá a equipa B. Corte pode implicar saída de mais de 20 jogadores.

António Miguel Cardoso manifestou a intenção antes das eleições e vai cumpri-la: o V. Guimarães vai desistir da Liga Revelação na próxima temporada, deixando cair o projeto iniciado em 2018/19, tendo sido um dos 14 clubes que participaram na primeira edição da prova.

O JOGO sabe que a Direção já conversou com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que por sua vez tentou convencer os minhotos a manterem os sub-23. No entanto, a política de redução de custos passa por cortar na despesa dos sub-23, enquanto a equipa B, a lutar na Liga 3 pela subida à Liga SABSEG, é para manter.

A 1 de março, o então candidato António Miguel Cardoso explicou a O JOGO o porquê de desistir da Liga Revelação. "O orçamento atual é desajustado. Temos de perceber se é possível, dentro do contrato que o Vitória tem com a FPF, extinguir os sub-23. Só isso já implicaria uma redução de custos ao nível de treinadores, equipa médica e jogadores", afirmou. Ora, é possível abandonar a competição sem penalizações, tal como aconteceu com outros emblemas, como Feirense e Boavista. O corte deverá implicar a saída de mais de 20 jogadores. Esta temporada, já foram utilizados 34 atletas, mas nove contam, também, com partidas efetuadas pela equipa B. "Poderemos optar por uma política de empréstimos dos mais jovens na perspetiva de que depois voltem mais preparados. O campeonato dos sub-23 não tem grande dinâmica", comentou o atual líder do Vitória, na mesma entrevista dada ao nosso jornal.

Em quatro participações na Liga Revelação, os vitorianos nunca passaram ao apuramento de campeão.