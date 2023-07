V. Guimarães: trio dos sub-21 chega a tempo da estreia na Europa 

Presentes no Europeu de sub-21, Celton Biai, André Amaro e Zé Carlos podem alinhar no primeiro jogo da Liga Conferência, contra o NK Celje. Moreno Teixeira considera que é importante que os três tenham algum tempo de descanso, depois de uma época desgastante física e psicologicamente, tanto no V. Guimarães como na seleção de sub-21.

Celton Biai, André Amaro e Zé Carlos estão ao serviço da Seleção Nacional de sub-21 que joga amanhã contra a Inglaterra, a contar para os quartos-de-final do Campeonato da Europa, mas independentemente do desfecho de Portugal na prova, o trio chegará a Guimarães a tempo de alinhar na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Isto porque o jogo frente ao NK Celje está marcado para o próximo dia 27, na Eslovénia.

Mesmo que Portugal vá às meias-finais do Europeu, jogo marcado para o próximo dia 5 (quarta-feira), ou à final, dia 8 (sábado), o trio terá tempo de descansar antes do jogo europeu. O plano passa por terem primeiro alguns dias de férias, depois de uma época desgastante a nível físico e psicológico. Moreno Teixeira considera que é fundamental que os jogadores tenham algum tempo para relaxar e mudar o chip. "Temos de gerir isso, desligar do que aconteceu na última época. Espero que os sub-21 vão à final e ganhem. Os nossos atletas perderão o início da pré-época, não estarão no estágio [no Algarve], porque quero que descansem, que desliguem", justificou o treinador do Vitória numa entrevista recente ao Desportivo de Guimarães.

Os três perdem grande parte da pré-época, mas devem começar a trabalhar em Guimarães na semana que antecede a estreia na Liga Conferência. Por ainda estarem em competição, chegam ao plantel já com ritmo e sem necessidade de qualquer trabalho específico de recuperação, entrando de imediato no andamento de equipa.

Titulares no Europeu de sub-21, dos três jogadores apenas Celton Biai não deve entrar nos planos para a viagem à Eslovénia, tendo em conta que, tal como O JOGO escreveu recentemente, deve sair para jogar com mais regularidade, enquanto André Amaro e Zé Carlos podem ser "reforços" importantes. No caso do central, o regresso ganha maior importância, tendo em conta que o plantel ficou sem Ibrahima Bamba.