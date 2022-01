V. Guimarães: Tribunal chumba ação e Júlio Mendes recorre

Ex-presidente e o ex-vice Armando Marques exigiam 2,7 milhões de euros a Mário Ferreira, acionista da SAD, por alegado incumprimento de contrato

O Juízo Central Cível do Tribunal de Guimarães julgou improcedente a ação judicial dos ex-dirigentes do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes e Armando Marques, contra a empresa Mário Andrade Ferreira (MAF)- Sociedade de Investimentos, SGPS, S.A., ex-detentora da maioria do capital da SAD vitoriana.

O tribunal decidiu a favor da empresa detida por Mário Ferreira, pelo que o empresário português radicado na África do Sul evita o pagamento dos 2,7 milhões de euros exigidos, embora os antigos responsáveis vitorianos já tenham decidido recorrer da decisão. "O único ponto que levou a que não me fosse dada razão é que há uma discussão de uma taxa de juro, questão técnica e subjetiva, relativamente à qual há uma divergência. E é por isso que vamos recorrer para o Tribunal da Relação", adiantou Júlio Mendes, a O JOGO, acrescentando que, apesar de não ter ganho a questão "nesta fase", ficou "muito contente com o que ficou decidido."

"Contrariamente ao que alguns se esforçaram por tentar fazer acreditar, o contrato que existe não é ilegal e imoral, nem é para tirar dinheiro ao Vitória; nunca quis prejudicar o clube. Isso ficou claramente demonstrado", garantiu ainda.

Júlio Mendes, ex-presidente do clube vimaranense, e Armando Marques, antigo vice-presidente, apresentaram o processo na Justiça no segundo semestre de 2020, alegando que o antigo acionista maioritário da SAD não cumpriu um acordo segundo o qual a MAF se obrigava "a aceitar qualquer proposta de aquisição das 511 533 ações de que era proprietária", desde que "excedesse o valor de oito milhões de euros", oferta que acabou por surgir e que foi rejeitada por Mário Ferreira.

Os ex-dirigentes reivindicavam nesta ação judicial um milhão de euros cada, verba a que consideravam ter direito por mais-valias caso a venda tivesse sido concretizada.

Júlio Mendes exigia ainda um "prémio de desempenho" de 700 mil euros, relacionado com o facto de a proposta de 8,1 milhões de euros superar o valor do capital da MAF na SAD (2,56 milhões).