V. Guimarães terá recebido proposta do Catar por Ibrahima Bamba

Notícias no Catar garantem que a SAD do Vitória já recebeu uma proposta pelo jovem central.

Ibrahima Bamba volta a agitar o mercado. Circulam notícias no Catar sobre o interesse do Al Duhail no central e, segundo esses relatos, já terá sido feita uma proposta pelo passe do jogador de 21 anos. Ibrahima Bamba é um dos ativos mais apelativos do plantel, a par de Jota Silva, este no radar de clubes de Itália e do Nantes.

Para a SAD vitoriana, o interesse no central é visto com agrado, dada a necessidade de realizar encaixes financeiros importantes. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. A concretizar-se o negócio com o emblema catari, o plantel do Vitória ficará com Mikel Villanueva, André Amaro, Jorge Fernandes, Tounkara e Manu Silva, que também pode atuar a central.

Entretanto, já há calendário da pré-época, que começa no próximo dia 26. Depois da Oliveirense, a 1 de julho, em casa e à porta fechada, seguem-se jogos no Algarve com o Middlesbrough e o Wolverhampton, a 8 e 9 de julho.