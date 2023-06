V. Guimarães tem central do Vizela na lista de compras

Bruno Wilson tem mais um ano de contrato com o Vizela, está referenciado para colmatar uma eventual saída de Ibrahima Bamba, mas o Braga ainda é parte interessada. João Aroso, adjunto de Moreno Teixeira, conhece bem o central, com quem trabalhou no Braga B, mas o interesse vitoriano, além de depender de Bamba, pode encontrar resistência no velho rival do Minho.

Bruno Wilson, central do Vizela, encabeça a lista de defesas referenciados pelo V. Guimarães para reforçar o plantel caso se concretize, como desejam os responsáveis vitorianos, a transferência de Ibrahima Bamba. O defesa italo-marfinense esteve para sair no mercado de janeiro, houve mesmo propostas concretas de Bolonha e Copenhaga, mas os valores não agradaram à SAD minhota, que preferiu esperar pelo verão na esperança de conseguir um negócio mais vantajoso.

Precavendo a concretização da saída de Bamba neste defeso, o V. Guimarães já decidiu que não resgatará Borevkovic para o plantel e é nesse contexto de movimentações que surge o nome de Bruno Wilson, um velho conhecido de João Aroso, adjunto do Vitória e braço direito de Moreno Teixeira na equipa técnica. O central vizelense trabalhou duas épocas com Aroso (2016/17 e 2017/18) no Braga B, resultando daí um conhecimento de causa que faz dele alvo prioritário, ainda que não único.

No entanto, há um detalhe importante: o Braga detém 50 por cento dos direitos sobre o defesa, fator que lhe permite ter, mesmo que indiretamente, algum peso nesta equação. A rivalidade entre os dois grandes do Minho aconselha sempre alguma prudência, por ser fator capaz de trazer alguns engulhos a um avanço mais concreto dos vitorianos.

Certo é que, aos 26 anos, Wilson, produto da formação do Sporting, pensa dar novo rumo à carreira. Apesar de ainda ter mais um ano de contrato com o Vizela, e ao que O JOGO apurou, não renovará o vínculo e encara com bons olhos uma mudança. Aliás, em janeiro, chegou mesmo a ponderar o convite de um emblema italiano, mas, na altura, foi dada prioridade à batalha dos vizelenses pela permanência. Apesar de algumas lesões pelo meio a atrapalhar, o central esteve em 29 jogos, 24 dos quais para o campeonato. Marcou um golo, na Taça da Liga, e somou ainda uma assistência.

Borevkovic está fora dos planos

Emprestado ao Hajduk Split em junho de 2022, Borevkovic não vai continuar no clube croata e também não faz parte dos planos do Vitória para a próxima época. O central, com contrato até junho de 2026, tem liberdade para definir o futuro, devendo ser encontrada uma solução que passará por uma venda ou novo empréstimo. Os responsáveis do emblema da I Liga da Croácia decidiram não acionar a opção de compra do passe de Borevkovic - um milhão de euros -, depois de uma época em que fez 18 jogos e foi prejudicado por algumas lesões.