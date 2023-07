V. Guimarães supera Fafe em mais um jogo de pré-temporada

Redação com Lusa

Terceiro jogo de preparação do emblema minhoto

O Vitória de Guimarães, da I Liga, derrotou esta quarta-feira o Fafe, da Liga 3, por 2-0, num encontro particular disputado no Estádio Municipal de Fafe.

Num jogo com cerca de 1500 espetadores nas duas bancadas, André Silva adiantou os vitorianos no marcador aos quatro minutos, com um desvio à "boca da baliza", e Jota Silva fechou a contagem aos 70, de cabeça.

Os vitorianos apresentaram-se com Charles na baliza, Alberto Costa, Manu Silva e Ni Rodrigues na defesa, Bruno Gaspar, Dani Silva, Tomás Händel, Gonçalo Nogueira e Afonso Freitas na linha do meio-campo e uma dupla atacante formada por André Silva e Alisson Safira.

Após o intervalo, o treinador Moreno fez entrar o guarda-redes Bruno Varela, os defesas Tounkara e Rui Correia, os laterais Miguel Maga e Jota Pereira, os médios Diogo Sousa, Tiago Silva e João Mendes, e os avançados Jota Silva e Nelson da Luz, antes de dar minutos a Martim Alberto e ao mais recente reforço, Adrián Butzke, durante a segunda parte.

A equipa do terceiro escalão alinhou com o guarda-redes Gabriel Souza, com os defesas Diogo Castro, Nuca, Rui Bruno e Jorge Miguel, os médios Apolo, Chico e Pedro Matos, e os avançados Marcos Júnior, Joel Silva e Pedro Ribeiro.

O Vitória de Guimarães cumpre o próximo ensaio da pré-época frente ao Rio Ave, da I Liga portuguesa, no jogo de apresentação dos vila-condenses aos sócios, agendado para as 18h00 de sábado.