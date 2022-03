V. Guimarães: "sprint" pela inscrição e apuramento na UEFA

Direção terá de apresentar até hoje a documentação que falta para formalizar a candidatura à Europa. O sexto lugar bastará se Tondela ou Mafra não vencerem a Taça de Portugal

A Direção do Vitória de Guimarães deverá concluir hoje (no prazo limite) a inscrição nas competições da UEFA para a temporada 2022/2023.

Apesar de estar a dez pontos do quinto lugar (ocupado pelo Gil Vicente) na liga, o último a proporcionar um acesso direto à Europa, a equipa comandada por Pepa ainda poderá aceder a uma das seis vagas que estão reservadas a clubes portugueses se terminar a época em sexto lugar e o vencedor da Taça de Portugal não for o Tondela ou o Mafra, adversários na meia final, sabendo-se que FC Porto e Sporting (ambos em posições Champions no campeonato) estão envolvidos na outra meia final, e o clube está a fazer tudo para não desperdiçar essa oportunidade, depois de ter iniciado o processo de candidatura ainda em dezembro, tendo já depositado cerca de cinco mil euros para o efeito.