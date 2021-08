V. Guimarães só avançará para novas contratações se vender e há dois nomes em foco

Ausência de golos no arranque do campeonato tem dado que pensar aos responsáveis do Vitória. Depois de ter faturado na Taça da Liga, Bruno Duarte tentará recuperar a pontaria frente ao Vizela

A seca extrema de golos nas duas primeiras jornadas do campeonato não fará o Vitória de Guimarães precipitar-se na contratação de um ponta de lança ou de outra solução para a linha da frente.

Sensível às necessidades do treinador Pepa, a SAD tem alguns alvos sinalizados, no entanto, só avançará para qualquer eles depois de concretizar alguma transferência.