V. Guimarães será assistente no processo levantado por Ivo Vieira

Em causa está a gravação de uma conversa privada entre o treinador e adeptos do Vitória.

Surpreendido com a partilha na rede social WhatsApp do som de uma conversa privada com adeptos do V. Guimarães após o dérbi minhoto, gravada sem autorização do treinador, Ivo Vieira vai avançar com uma queixa contra terceiros.

A administração da sociedade desportiva já conversou com Ivo Vieira sobre o caso e ficou a saber que em momento algum o técnico se apercebeu da gravação.

Esta terça-feira, o Vitória emitiu um comunicado sobre o tema, manifestando a intenção de se constituir assistente no processo:

"Por se tratar de comportamentos totalmente contrários aos princípios e valores vitorianos, o Vitória irá comunicar a sua intenção de se constituir assistente no âmbito do processo que vier a ter lugar e desencadear um processo de averiguação interna sobre o sucedido", pode ler-se no comunicado do clube vimaranense.

Leia o comunicado do V. Guimarães na íntegra:

"Na sequência da divulgação e circulação de uma gravação relativa a uma conversa em que é interveniente o treinador principal da equipa A de futebol profissional do Vitória SC, informam-se os sócios, associados e demais adeptos de que o mister Ivo Vieira agirá criminalmente contra os suspeitos responsáveis pelo registo, utilização e difusão das palavras aí proferidas.

Por se tratar de comportamentos totalmente contrários aos princípios e valores Vitorianos, o Vitória SC irá comunicar a sua intenção de se constituir assistente no âmbito do processo que vier a ter lugar e desencadear um processo de averiguação interna sobre o sucedido."