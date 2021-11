V. Guimarães sempre a descer na Taça de Portugal após 2017

Últimas duas épocas foram mesmo desastrosas para o Vitória na Taça. Tudo começou em Sintra

Vencedor da Taça de Portugal em 2012/13, diante do Benfica (2-1), o Vitória marcou presença numa final da competição pela última vez em 2016/17.

No Jamor, a equipa minhota, então comandada por Pedro Martins, seria batida pelo Benfica por 2-1 e a partir daí o melhor que conseguiu foi disputar quatro eliminatórias. Aconteceu em 2018/19, com o Vitória a ser derrotado em casa pelo Benfica, por 0-1, em jogo a contar para os quartos de final, uma época depois de ter caído aos pés do FC Porto (derrota por 4-0 no Dragão) nos oitavos.

Se essas duas temporadas ficaram marcadas por eliminações provocadas por adversários com maior potencial futebolístico, as duas seguintes encerraram afastamentos bem mais amargos.

Em 2019/20, numa espécie de intervalo entre jogos da Liga Europa (frente ao Eintracht Frankfurt e Arsenal), o Vitória seria batido, logo na terceira eliminatória, pelo modesto Sintra Football (4-3 nos penáltis após uma igualdade a uma bola no prolongamento), clube do Campeonato de Portugal que depois de fundiu com o Estrela da Amadora. Já na última temporada, os minhotos foram afastados em casa pelo Santa Clara (0-1), na quarta eliminatória.