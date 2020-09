V. Guimarães sem aval da DGS: tribuna com 40 sócios é iniciativa em suspenso

Clube vimaranense pretendia passar a contar com 40 sócios na tribuna presidencial nos jogos em casa.

O Vitória de Guimarães revelou esta segunda-feira que, ao contrário do que já tinha anunciado, não vai proceder a qualquer sorteio com vista à presença de sócios do clube na tribunal presidencial do Estádio D. Afonso Henriques nos jogos em casa.

Em comunicado publicado no site do clube, os vimaranenses explicam que a Liga comunicou aos clubes que "pela atual situação epidemiológica que o País apresenta, não pode a DGS concordar com a presença de convidados".

"Face a esta deliberação, o Vitória informa que, até novas indicações, não realizará sorteios com vista à presença de associados nos jogos a disputar na condição de visitado", assinala o V. Guimarães, explicando que se prontificou a "assegurar a testagem dos sócios a convidar, mostrando também disponibilidade para a aplicação das medidas entendidas como necessárias para a viabilização da iniciativa pretendida pela Direção".

A terminar, o Vitória lamenta as restrições aplicadas no que toca à presença de adeptos nos estádios: "O Vitória reconhece e enaltece o comportamento dos seus sócios e adeptos ao longo dos últimos meses, mas não pode deixar de lamentar que sobre o público do futebol recaiam hoje restrições que não se aplicam a outros eventos de massas e que geram rótulos e estereótipos que nem em contextos de pandemia podem ser admitidos".

Comunicado do V. Guimarães:

"Na sequência da comunicação de 16 de setembro, na qual o Vitória SC anunciou que passaria a convidar 40 associados para a sua tribuna presidencial com efeitos a partir da 3.ª jornada da Liga NOS, informa-se que:

- A 18 de setembro, o Vitória SC recebeu da Autoridade Regional de Saúde do Norte a indicação de que, em função da situação epidemiológica, não seria permitida a presença de público no estádio;

- Considerando que nem as autoridades de saúde, nem a Liga Portugal colocaram em causa o disposto no artigo 2.6 do Comunicado Oficial n.º 12 - e que refere apenas que as tribunas presidenciais podem ter uma lotação máxima de 50% da sua capacidade - o Vitória SC prontificou-se a assegurar a testagem dos sócios a convidar, mostrando também disponibilidade para a aplicação das medidas entendidas como necessárias para a viabilização da iniciativa pretendida pela Direção;

- A 26 de setembro, a Liga Portugal comunicou aos Clubes que "pela atual situação epidemiológica que o País apresenta não pode a DGS concordar com a presença de convidados".

Face a esta deliberação, o Vitória SC informa que, até novas indicações, não realizará sorteios com vista à presença de associados nos jogos a disputar na condição de visitado.

Sendo este um processo que merece do Clube uma reflexão crítica que não deixará de ser partilhada nos momentos e nos locais próprios, entende a Direção do Vitória SC que o desígnio comum de permitir o regresso dos adeptos aos estádios exige um redobrado sentido de responsabilidade e, não obstante as discordâncias, a contribuição para um esforço coletivo que viabilize tal permissão.

Nesse sentido, o Vitória SC reconhece e enaltece o comportamento dos seus sócios e adeptos ao longo dos últimos meses, mas não pode deixar de lamentar que sobre o público do futebol recaiam hoje restrições que não se aplicam a outros eventos de massas e que geram rótulos e estereótipos que nem em contextos de pandemia podem ser admitidos."