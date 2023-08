V. Guimarães: saída de André Amaro baralha trio de centrais

Face à iminente saída do internacional sub-21, Moreno terá de reajustar a linha defensiva. O treinador deverá começar a ponderar soluções para encaixar no sistema 3X5X2, sem quebrar ritmos ensaiados na pré-época, após saída de Bamba. Tomás Ribeiro pode ajudar.

Não está a ser um início de época fácil para Moreno, que, além de ter de trabalhar o lado psicológico pela eliminação precoce na Liga Conferência, terá de começar a ensaiar soluções para a defesa. A saída de André Amaro para o Catar está iminente, sendo, por isso, imperioso refazer já o trio de centrais para encaixar no sistema 3X5X2, que é outra das mudanças em relação às opções de 2022/23.

Tirando, então, o jovem André Amaro, o treinador tem ainda no plantel o reforço Tomás Ribeiro, Jorge Fernandes e, se for preciso, pode adaptar Manu Silva a central. À primeira vista, a SAD do V. Guimarães não se sentirá forçada a ir ao mercado. Por outro lado, esta anunciada perda constitui um novo desafio para Moreno, que, como é sabido, ficou sem Ibrahima Bamba, transferido para o Al-Duhail. O central italiano foi um dos elementos regulares, ocupando o centro da linha defensiva, aliás, tarefa que Amaro passara a desempenhar. Este plano de sucessão está prestes a desintegrar-se, tendo durado apenas os dois jogos oficiais da Liga Conferência.

Depois de uma época pautada por altos e baixos, Moreno volta a ter de mobilizar os recursos emocionais para dar resposta aos problemas. Do tal trio regular de centrais, resta Mikel Villanueva. Mas, as lesões sofridas tiraram algumas vezes o internacional venezuelano da competição, sendo substituído por Tounkara. Um suplente que Moreno resgatou à equipa B e potencializou na principal, onde se fixou esta época. Neste contexto, para juntar a Tounkara e a Mikel Villanueva, o terceiro elemento poderá ser Tomás Ribeiro, valendo-se da experiência no campeonato português, ao serviço da BSAD, tendo estado uma época e meio no Grasshopper, da Suíça. onde fez 32 jogos, marcou três golos e assinou uma assistência.

Três da equipa B foram inscritos

Moreno tem sempre a possibilidade de equilibrar as soluções para a posição de central, pelo menos de banco, recorrendo à equipa B. A SAD do Vitória seguiu uma política preventiva, ao inscrever na Liga três defesas-centrais: Dénis Duarte, este já conhecido dos vitorianos, que regressou na época passada, e os produtos da casa, Ni, de 20 anos, e Rui Correia, de 21 anos. São três nomes adicionais que podem sossegar o treinador.

Celton Biai ainda sem rumo

O futuro do Celton Biai continua por definir. O guarda-redes não faz parte dos planos de Moreno, depois da participação no Europeu de sub-21, no qual foi titular nos quatro jogos de Portugal. Celton Biai já não esteve presente na apresentação do plantel, no dia 20 de julho, no Largo do Toural. Bruno Varela, Charles, Rafa e Gui foram os guarda-redes apresentados.