V. Guimarães: Sacko deixou o Saint-Étienne, mas poderá regressar à Ligue 1

Na segunda metade de 2021/22, Sacko foi emprestado pelo V. Guimarães ao Saint-Étienne, onde fez 11 jogos. Embora tenha descido de divisão, o lateral despertou o interesse do Montpellier.

Falaye Sacko é um dos alvos do Montpellier para a direita da defesa, adianta o jornal francês L'Équipe. O jogador maliano, de 27 anos, jogou na segunda metade da última época na Ligue 1, ao serviço do Saint-Étienne, e despertou o interesse da equipa do sul de França, que terminou o campeonato no 13.º lugar.

De acordo com a publicação, o lateral-direito do V. Guimarães é um dos futebolistas referenciados, a par de Hiroki Sakai, do Urawa Reds, e Serge Aurier, que está livre no mercado após ter deixado o Villarreal.

Importa recordar que Sacko é um dos jogadores do Vitória que está no mercado. O lugar já está preenchido com Miguel Maga e Bruno Gaspar e os vitorianos veem com bons olhos uma venda.

Para já, no entanto, o ex-Saint-Étienne (onde jogou por empréstimo dos vimaranenses) foi chamado para fazer a pré-época às ordens de Pepa, mas começa mais tarde por ter estado ao serviço da seleção do Mali no início deste mês.