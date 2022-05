V. Guimarães: Rogério Matias de volta como diretor-desportivo

O acordo entre o ex-jogador e o Vitória é total e está prestes a ser anunciado.

Rogério Matias está de regresso ao V. Guimarães para assumir o cargo de diretor-desportivo. Será o sucessor de Diogo Boa Alma, dispensado na segunda-feira pela Direção presidida por António Miguel Cardoso por "divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes", conforme explicou o clube em comunicado.

O acordo entre o ex-jogador e o Vitória é total e está prestes a ser anunciado, devendo o antigo defesa iniciar funções ainda esta semana.

Rogério Matias jogou seis épocas no clube minhoto (2000-2006), tendo terminado a carreira em 2009, no Rio Ave, já depois de ter passado pelos belgas do Standard de Liège.

Depois, trabalhou como agente de jogadores e, mais recentemente, como comentador televisivo, na BTV e Sport TV.