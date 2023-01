V. Guimarães reitera que "não foi percetível a ninguém qualquer comportamento racista"

Já na posse dos relatórios das autoridades, o V. Guimarães refere que não foi percetível a qualquer agente no jogo com o Rio Ave a existência de comportamentos racistas.

O Vitória de Guimarães emitiu um comunicado, esta terça-feira, em que revela que, "já na posse de todos os relatórios das autoridades que cumpriram serviço" no jogo diante do Rio Ave, no sábado, "não foi percetível a ninguém a existência de qualquer (alegado) comportamento racista".

"Sem nenhuma surpresa, percebemos definitivamente o que já antes era claro. O que é factual é que nestes documentos, onde constam testemunhos das forças policiais e segurança, equipa de arbitragem, elementos do Rio Ave FC e Delegados da Liga Portugal, surge a mesma certeza: não foi percetível a ninguém a existência de qualquer (alegado) comportamento racista", reiteram os vitorianos.

"As condenações sumárias, os juízos de valor antecipados e as agressões repetidas ao Vitória Sport Clube e à cidade de Guimarães não se vão apagar como borracha sobre lapiseira. Está escrito e não vamos esquecer. Continuaremos juntos nesta luta contra o racismo - que é de todos! - mas, sobretudo, estaremos unidos na defesa da honra e do bom nome do Vitória Sport Clube", enfatiza ainda o emblema da cidade berço.

Leia o comunicado na íntegra:

"Em face dos constantes atropelos à verdade dos factos, e tendo em conta a ausência de rigor na descrição dos alegados acontecimentos ocorridos, é obrigatório um esclarecimento cabal e que sirva a defesa da honra do Vitória Sport Clube. À data de hoje, estamos já na posse de todos os relatórios das autoridades que cumpriram serviço no último Vitória SC x Rio Ave FC, pelo que, sem nenhuma surpresa, percebemos definitivamente o que já antes era claro.

O que é factual é que nestes documentos, onde constam testemunhos das forças policiais e segurança, equipa de arbitragem, elementos do Rio Ave FC e Delegados da Liga Portugal, surge a mesma certeza: não foi percetível a ninguém a existência de qualquer (alegado) comportamento racista.

Todo este ruído folclórico a que temos assistido, que servem interesses que desconhecemos, é um pedaço de mau jornalismo e um péssimo serviço a uma causa que merece de todos nós um combate sem tréguas. As condenações sumárias, os juízos de valor antecipados e as agressões repetidas ao Vitória Sport Clube e à cidade de Guimarães não se vão apagar como borracha sobre lapiseira. Está escrito e não vamos esquecer. Continuaremos juntos nesta luta contra o racismo - que é de todos! - mas, sobretudo, estaremos unidos na defesa da honra e do bom nome do Vitória Sport Clube."