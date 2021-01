V. Guimarães regressou aos treinos após testes 100 por cento negativos

Surto de covid-19 no futebol profissional dos vimaranenses foi superado.

O Vitória de Guimarães regressou esta terça-feira aos treinos depois de superado o surto de covid-19 que assolou o plantel principal.

A ronda de testes realizada na segunda-feira traduziu-se em resultados totalmente negativos, anunciou o clube através do site oficial. "Na sequência da informação prestada no passado sábado, o Vitória Sport Clube comunica que foi efetuada uma ronda de testagem esta segunda-feira, sendo que todos os elementos do plantel e da estrutura afeta à equipa principal revelaram estar negativos à covid-19", pode ler-se na nota publicada pelos vimaranenses.

O plano de treinos foi retomado e a equipa orientada por João Henriques já prepara o duelo de sábado frente ao Moreirense, referente à 13.ª ronda da I Liga.

De recordar que o V. Guimarães não divulgou o nome dos seis jogadores infetados que acabaram por motivar o adiamento do encontro com o Nacional, que estava marcado para o último domingo, no Estádio D. Afonso Henriques.