V. Guimarães emite comunicado sobre buscas: "Que o processo se conclua com celeridade"

Documentos solicitados à SAD do emblema minhoto são referentes a atividades "sobretudo entre 2015 e 2018", explica o clube.

O Vitória de Guimarães está a ser alvo de novas buscas no âmbito do processo Fora de Jogo. Após as informações divulgadas inicialmente pelo jornal Correio da manhã na quarta-feira, o clube emitiu um comunicado em reação oficial às buscas das autoridades tributárias e do Ministério Público.

"No âmbito de buscas alargadas a vários locais do País, a Vitória Sport Clube - Futebol, SAD confirma que recebeu, esta quarta-feira, uma equipa de inspetores, tendo esta solicitado acesso a documentação respeitante à atividade desta Sociedade e referente aos anos entre 2010 e 2020, incidindo sobretudo no período compreendido entre 2015 e 2018", explicou inicialmente a nota.

Além do V. Guimarães, o Braga também está a ser alvo da mesma questão. No total, fora mais de 20 buscas a serem levadas a cabo. A equipa de Guimarães garantiu que está a prestar "total colaboração" e que "deseja e confia que este mega processo se conclua com celeridade, salvaguardando o bom nome da instituição e dos seus representantes."

"A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD não pode deixar de notar, lamentando-o, que estas operações se revistam de uma espetacularização que, nada acrescentando às investigações, contribui apenas para criar na opinião pública um anátema genérico que não favorece a real identificação e ação sobre eventuais ilícitos que se verifiquem no âmbito desta atividade e dos seus agentes", concluiu o comunicado.