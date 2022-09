V. Guimarães promove união com adeptos

Jogos ocorrerão com o intuito de abrir e promover mais a proximidade entre o clube, a região e os seus adeptos.

A equipa principal do V. Guimarães irá disputar encontros amigáveis com clubes do distrito de Braga, com o intuito de criar união entre adeptos da região.

A primeira partida será contra o Joane, clube de Famalicão, na quarta-feira, às 20h00. O projeto denomina-se "Conquistadores On Tour" e irá promover também visitas regulares de atletas do V. Guimarães a escolas e instituições de solidariedade social.