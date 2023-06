Bilhetes podem ser adquiridos no estádio, nas lojas do Vitória e no site do clube.

Dois anos depois de ter falecido, Neno vai ter mais uma homenagem. O evento solidário, cujas receitas revertem a favor das associações Projeto aPalavra, Cercigui e Casa da Criança, terá lugar, na tarde de sábado, no D. Afonso Henriques e contará, entre os mais de 60 participantes, com Manuel Cajuda, Pedro Mendes, Flávio Meireles, Nuno Assis, Barroso, Nandinho, Francis Obikwelu, Luís Boa Morte, Meyong, Madjer, Edinho ou Targino.

Os bilhetes, que custam cinco euros, podem ser adquiridos no estádio, nas lojas do Vitória e no site do clube.