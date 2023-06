V. Guimarães perto de assegurar guarda-redes com experiência em Portugal

Charles jogou no Vizela e no Marítimo e poderá mudar-se em breve para os vitorianos.

Charles poderá ser anunciado, em breve, como reforço do Vitória de Guimarães, o terceiro depois das já anunciadas aquisições de João Mendes (médio, ex-Chaves) e Telmo Arcanjo (extremo, ex-Tondela). As negociações para consumar a contratação do guarda-redes brasileiro de 29 anos estarão perto de ser concluídas, sendo, por isso, provável que integre o plantel de Moreno Teixeira no arranque da pré-época, na segunda-feira.

Charles esteve, na última temporada, no Olympiacos de Nicósia - fez cinco jogos no clube cipriota -, e poderá agora regressar a Portugal depois de representar o Marítimo, entre 2015/16 e 2020/21, e o Vizela em 2021/22.