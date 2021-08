V. Guimarães oficializa reforço: a duração e os pormenores do contrato

Tiago Silva é reforço do Vitória de Guimarães

Emblema vitoriano confirma contratação de Tiago Silva.

O Vitória de Guimarães oficializou este sábado a contratação de Tiago Silva ao Olympiacos, conforme O JOGO havia anunciado em tempo oportuno.

Tiago Silva chega a Guimarães proveniente do Olympiacos, assinando um contrato válido até 2026. O emblema minhoto fica com 50 por cento do passe.

"A operação não envolve contrapartidas financeiras", escreve o Vitória de Guimarães. Tiago Silva, médio de 28 anos, vai jogar com a camisola número 88 e fica com uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros.