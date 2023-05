V. Guimarães novamente com dúvidas na defesa

Bamba vai cumprir castigo em Vila do Conde, contra o Rio Ave, e André Amaro e Jorge Fernandes recuperam de lesões

Sem Ibrahima Bamba, que no domingo, em Vila do Conde, contra o Rio Ave, vai cumprir castigo depois de ter visto o 12.º cartão amarelo esta época, o treinador do Vitória de Guimarães ainda não sabe se poderá contar com André Amaro e com Jorge Fernandes.

Ausente desde 18 de março, quando participou no jogo da Luz, contra o Benfica, Amaro já está a treinar no relvado, mas ainda procura o necessário ritmo para regressar à competição. Já Jorge Fernandes, que na jornada anterior regressara na Madeira após uma longa ausência de três meses, ficou impedido de defrontar os vizelenses devido a uma mialgia na coxa direita.

Manu e Dani Silva, que já jogaram naquela posição, são as alternativas de Moreno para completar o setor mais recuado, ao lado de Mikel Villanueva e Tounkara.