V. Guimarães: nova cedência de Mikey Johnston é possibilidade em estudo

Extremo escocês gostou da época ao serviço da equipa vitoriana e aguarda por indicações do Celtic para decidir o futuro. Imprensa britânica não descarta regresso ao Minho. Extremo só vai decidir o futuro para a próxima semana, depois de ajudar a República da Irlanda, estando em cima da mesa o regresso definitivo ao Celtic ou um novo empréstimo. E aí surge o Vitória.

O regresso de Mikey Johnston a Guimarães não é um sonho impossível, apesar de o futuro do extremo não estar somente nas mãos da SAD presidida por António Miguel Cardoso.

Mikey tem contrato com o Celtic até 30 de junho de 2026 e desconhece se vai ou não regressar de vez aos católicos, até porque ainda não é conhecido o treinador que irá substituir Ange Postecoglou, transferido recentemente para o Tottenham.

Segundo a Imprensa britânica, o jogador só irá saber o seu futuro depois de alinhar pela República da Irlanda na dupla jornada de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, jogando amanhã na Grécia, onde irá defrontar Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, e na segunda-feira, na receção a Gibraltar. Só depois irá conversar com os dirigentes do campeão escocês para definir o seu futuro, sendo certo que Mikey gostava de regressar ao clube do coração e onde fez toda a carreira até dar-se a mudança para Guimarães, no verão de 2022.

Utilizado em 31 jogos em todas as competições pela equipa vitoriana, 18 dos quais como titular, Mikey Johnston deixou uma boa imagem em Guimarães pelo talento que tem e pelo profissionalismo que demonstrou. Segundo a Imprensa irlandesa, um novo empréstimo ao Vitória não está descartado, isto apesar de haver outros clubes interessados numa cedência temporária. Para já, o extremo aguarda pacientemente.

E foi precisamente numa pausa nos trabalhos da seleção da República da Irlanda, que está a estagiar em Antalya, na Turquia, que Mikey deu conta do quanto acertado foi o empréstimo de uma época ao Vitória. "Sair do Reino Unido foi bom para mim e a I Liga portuguesa é a sexta melhor da Europa. Sinto que cresci muito ao longo da temporada", declarou o extremo à Imprensa irlandesa.

O jogador de 24 anos revelou as principais diferenças que sentiu entre o trabalho que fazia na Escócia, mais concretamente na longa passagem pelo Celtic, e a realidade que encontrou em Guimarães. "Em Portugal, o treino não foi tão intenso; foi mais tático e técnico do que físico e isso ajudou-me", revelou Mikey, lembrando que a passagem pelos católicos ficou marcada precisamente por diversos problemas físicos. "No Celtic tínhamos jogos aos sábados e quartas-feiras. O meu corpo, quando era mais novo, não estava acostumado e começou a ceder", justificou.

Em Portugal, garante, encontrou uma realidade diferente que ajudou ao seu crescimento futebolístico. As diferenças estenderam-se até ao estilo de jogo que encontrou ao serviço da equipa treinada por Moreno Teixeira. "Quando alguém joga pelo Celtic, tem a posse de bola o tempo todo e está sempre a atacar. No Vitória, também tivemos muita posse de bola, mas isso não acontece quando se joga contra as equipas de nível europeu, como o FC Porto, Benfica, Sporting e Braga. Quando jogas contra essas equipas, já sabes que nesses oito jogos não vais ter tanta bola e isso é um bom teste. Essa foi uma experiência que me marcou", sublinhou o extremo escocês, disposto a agarrar uma nova oportunidade, independentemente de voltar a representar o V. Guimarães ou regressar ao Celtic para tentar fixar-se de vez. "Só tenho uma carreira e quero aproveitá-la ao máximo", resumiu Mikey Johnston.

Elogios do ex-treinador do Celtic

Ange Postecoglou, treinador que levou o Celtic aos dois últimos títulos de campeão da Escócia, já tinha deixado elogios a Mikey Johnston, considerando positiva a mudança do extremo para o campeonato português. "Definitivamente, é um jogador de futebol talentoso. Por vezes, um jogador só precisa de um ambiente diferente para ajudar a esse crescimento", lembrou o treinador que, mesmo que Mikey regresse ao Celtic, já não irá trabalhar com o extremo, porque, entretanto, assinou pelos ingleses do Tottenham.