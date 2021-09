V. Guimarães: negócio de 15 milhões com o FC Porto foi troca por troca

João Mendes joga no FC Porto B

Relatório e Contas do exercício 2020/21 mostra que Vitória de Guimarães comprou dois jogadores ao FC Porto por 15 milhões de euros. Dois jogadores do clube minhoto fizeram o percurso inverso este verão

O Relatório e Contas do exercício 2020/21 da SAD do Vitória de Guimarães - que regista um resultado negativo de 8,2 milhões de euros no exercício 2020/21 - revela que o clube minhoto adquiriu os médios Francisco Ribeiro e Rafael Pereira ao FC Porto por 15 milhões de euros. O documento mostra que Francisco Ribeiro, 18 anos, foi avaliado em 11 milhões de euros, enquanto Rafael Pereira, de 20, foi transacionado por quatro milhões.

As transferências dos dois jogadores foram anunciadas em julho último, mas ainda a tempo de entrarem no relatório e contas referente 2020/21.

No mais recente mercado de transferências de verão, o FC Porto também contratou ao Vitória dois jogadores que alinharam na equipa B minhota: o defesa central Romain Correia, de 22 anos, e o lateral esquerdo João Mendes, de 21. Os valores não foram oficialmente revelados. Mas, contactada por O JOGO, fonte da SAD do Vitória explicou que estas transferências entre os dois clubes não envolveram qualquer pagamento de comissões e serviços de intermediação, estando, aparentemente, em causa uma operação de troca de jogadores sem custos financeiros.