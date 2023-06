"V. Guimarães? Não temos um grupo que nasce do zero..."

Vice-presidente Nuno Leite aponta os motivos para confiar numa "época de sucesso"

Nuno Leite, vice-presidente do Vitória, considerou que "é bastante positivo e muito agradável" que "quase todos" do plantel liderado por Moreno Teixeira "são caras conhecidas".

"Temos imensos jogadores que já estão identificados com o clube e com os seus valores. Não temos um grupo que nasce do zero, já tem uma estrutura preparada que será, mais uma vez, liderada por uma equipa técnica em quem depositamos total confiança", avançou o dirigente responsável pelo futebol profissional.

Confiante de que será possível "fazer uma época muito boa para todos os associados do Vitória", o dirigente do clube vimaranense espera que "a união e a cumplicidade" voltem a ser "as marcas deste grupo". "Tenho a certeza que serão fundamentais para que o Vitória possa fazer uma época de sucesso", apontou.

Nuno Leite prometeu também "muito trabalho" para a equipa estar na "máxima força" no dia 27 de julho, quando defrontar o NK Celje, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League. "Queremos que a caminhada europeia comece bem e pretendemos fazer melhor do que na época passada", prometeu.