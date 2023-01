V. Guimarães não tem hino: "Foram milhares de cassetes vendidas à porta do estádio"  

As canções de incentivo ao Vitória de Guimarães, criadas, respetivamente, em 1986, 2007 e 2016, não são hino oficial e, por isso, há um grupo de sócios interessado em definir um que possa ser apresentado como tal.

A 22 de setembro do ano passado, na Gala do Centenário, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, Dino Freitas, José Alberto Reis e Zé Miguel cantaram os hinos oficiosos do Vitória. As canções de incentivo ao clube, criadas, respetivamente, em 1986, 2007 e 2016, não são hino oficial e, por isso, há um grupo de sócios interessado em definir um que possa ser apresentado como tal. "Quem o define o hino oficial é a Direção, não é uma questão estatutária. É um cântico ou uma música e, assim sendo, cada um dos sócios pode utilizar o que quiser, sendo difícil de instituí-lo, mesmo que a Direção o decida", explica a O JOGO Belmiro Pinto dos Santos, presidente da Assembleia Geral.

Dino Freitas

Autor e intérprete do "hino" de 1986

"Foram milhares de cassetes vendidas à porta do estádio"



"Não me passava pela cabeça gravar comercialmente. Era só para cantar nas minhas festas. Mas, depois de a cantar numa festa de Santo António, na Cruz de Pedra, a Dona Benvinda, uma vitoriana dos quatro costados, foi a casa buscar uma enorme bandeira, outros apareceram com cachecóis e bonés, e cantou-se ali o hino do Vitória três ou quatro vezes seguidas. Um amigo, Albano Guise, que trabalhava na Rádio Fundação, pediu-me ir cantar a uma discoteca de Guimarães, onde era DJ, e cantei-a uma série de vezes. Passou nos dias seguintes, na Rádio Guimarães - também pirata. Gravámos não sei quantos milhares de cassetes, vendidas à porta do estádio. Foi mirabolante."

Vamos gritar Vitória, Vitória sempre e mais alto não será

de mais; Vamos gritar Vitória, Vitória

Força branquinhos, Vitória de Guimarães

Ó Vitória, meu Vitória

Vai em frente e atrás não fiques

tens o emblema da glória

A espada de Afonso Henriques