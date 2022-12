V. Guimarães não gostou de comentário de Cristina Ferreira: "Uma estrela amadora..."

Apresentadora fez um comentário em direto no programa "Big Brother" que não agradou aos vitorianos.

Na noite de domingo, em direto no programa "Big Brother", Cristiana Ferreira fez um comentário que deixou o Vitória de Guimarães desagradado. Enquanto informava os concorrentes do reality show de algumas das seleções que já foram eliminadas do Mundial'2022, a apresentadora da TVI disse, em jeito de ironia, que a final do torneio seria entre o Vitória e o Estrela da Amadora, aludindo ao facto de algumas das maiores potências já terem caído no Catar.

O emblema vimaranense não gostou e mostrou o desagrado nas redes sociais: "A língua inglesa, o conhecimento de desporto ou o valor pelo respeito estão ao mesmo nível da apresentadora. Uma estrela amadora que tenta obter uma vitória, faltando ao respeito a dois clubes históricos", lê-se numa publicação dos conquistadores, junto ao vídeo do momento referido.