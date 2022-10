V. Guimarães não espera e aciona opção de compra por Zé Carlos: "Pode chegar à Seleção A"

Cedido pelo Varzim, o internacional sub-21 convenceu e o clube vitoriano vai exercer a opção de compra por 400 mil euros. Responsável pela passagem de Zé Carlos de médio para lateral-direito, António Barbosa, antigo treinador do Varzim, acredita que o jogador do Vitória pode até chegar à Seleção Nacional.

Zé Carlos convenceu e o V. Guimarães não vai esperar mais, tendo decidido acionar a opção de compra para ficar em definitivo com o internacional sub-21. Depois de pagar ao Varzim 300 mil euros pelo empréstimo, a SAD vitoriana tinha até 30 de abril de 2023 para exercer a opção de compra do passe por 400 mil euros, mas nem vai esperar pela data limite.

O Vitória pode ainda exercer uma segunda opção de compra, também por 400 mil euros, para ficar com mais 25 por cento dos direitos económicos do jogador, neste caso, até 30 de janeiro de 2024. Caso as duas opções venham a ser exercidas, o Varzim assegura ainda 25 por cento do passe do atleta numa futura venda.