V. Guimarães multado por insultos do público... ao guarda-redes do Rio Ave

Jogo esteve parado depois de Boateng, avançado da equipa de Vila do Conde, se queixar de alegados insultos racistas.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou o V. Guimarães em 429 euros, por comportamento incorreto do público no jogo com o Rio Ave, mas a falha apontada no mapa de castigos divulgado esta terça-feira não está relacionada com o episódio que envolveu Boateng, e que motivou de resto uma paragem momentânea do jogo, aos 66 minutos.

O jogador do Rio Ave, recorde-se, queixou-se de alegados insultos racistas provenientes da bancada. "Os adeptos do Vitória S.C instalados na bancada topo Sul Superior, setor SH , fora da ZCEAP, identificados com camisolas, cachecóis e cânticos alusivos ao clube gritaram em uníssono 'filho da p***' dirigido ao guarda redes visitante na marcação de um pontapé de baliza aos 68 minutos", justifica o CD.