V. Guimarães marca AG de acionistas para debater plano estratégico

Sessão magna decorre em meados do próximo mês, no Pavilhão da Unidade Vimaranense

A SAD do V. Guimarães, liderada por Miguel Pinto Lisboa, agendou uma assembleia-geral de acionistas, para 15 de dezembro, com o propósito de deliberar sobre o plano estratégico da administração vimaranense, dada a situação financeira.

Na sessão magna, o documento elaborado pela sociedade anónima desportiva será apresentado, discutido e alvo de votação pelos presentes, seguindo-se a abordagem de outros assuntos relativos à atualidade do emblema de Guimarães.

A AG servirá para discutir e deliberar, ao abrigo do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, a tomada de medidas para melhorar a realidade financeira da SAD, cujo último exercício foi fechado com 8,2 ME negativos.

Ademais, será eleito um novo fiscal único e um elemento suplente do mesmo, dado o pedido feito por Calos Cunha, atual fiscal único, para se tornar secundário. A empresa BDO terá sido sugerida à SAD para ocupar esse mesmo lugar.

A assembleia-geral de acionistas do V. Guimarães decorrerá, a 15 de dezembro (quarta-feira), a partir das 21 horas, no Pavilhão da Unidade Vimaranense.