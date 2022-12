V. Guimarães: Maga bate Zé Carlos no capítulo da eficácia no passe e segurança

O internacional português sub-20 prepara-se para reaparecer na liga, frente ao Vizela, e situa-se num plano superior em relação a Zé Carlos em eficácia no passe e segurança. Incluído pelo Observatório do Futebol CIES no top-10 dos laterais direitos sub-21 mais promissores do mundo, Maga estreou-se pela equipa principal do Vitória na época passada, no recinto do Vizela.

A troca de Zé Carlos (baixa de longa duração) por Maga na direita da defesa não implica qualquer risco em termos defensivos. Prestes a reaparecer no campeonato, em Vizela, depois de ter sido testado frente ao Boavista, no Bessa, para a Taça da Liga, o segundo prima pela segurança, contando, em média, menos perdas de bola (8,98) e mais recuperações (9,02) do que o seu antecessor (10,46/8,01 nos mesmos itens), sendo igualmente superior em passes certos, garantindo, por jogo, 35,28 contra 33,74 do ex-jogador do Varzim, que, curiosamente, compensou o prolongado desaparecimento de Maga (cerca de quatro meses), motivado por uma fratura na clavícula.

Adaptável à defesa e ao meio-campo, Zé Carlos é superior a Maga em cruzamentos (2,24 contra 1,83 por jogo) e dribles bem sucedidos (2,46 contra 1,16) e até já precipitou dois golos através de assistências, mas o internacional português sub-20 não facilita no essencial: defender bem. Foi graças, aliás, a essa consistência que se estreou na época passada, precisamente no Estádio do Futebol Clube de Vizela, a 30 de janeiro de 2022, entrando a substituir que João Ferreira, que parecia não atinar na marcação a Nuno Moreira e a Ofori. O Vizela levaria a melhor por 3-2, mas Maga, oriundo da equipa B, aproveitou a oportunidade para mostrar serviço e foi premiado na jornada seguinte, diante do Braga, com a titularidade, passando a figurar, em definitivo, entre as primeiras opções até ao fim do campeonato. Pelo meio, fez assistências para golos diante do Tondela e Gil Vicente e o Vitória não perdeu tempo em renovar-lhe o contrato até 2025 em finais de abril, com uma cláusula de 30 milhões de euros.

No regresso a Vizela, quase um ano depois da sua primeira atuação pela equipa principal, Maga apresentar-se-á ainda valorizado por ter sido incluído pelo Observatório do Futebol CIES no top-10 dos laterais direitos sub-21 mais promissores do mundo, em função da experiência que já acumulou como profissional. Entre julho e agosto, ganhou, por exemplo, rodagem na Conference League e até apontou um golo ao Hajduk Split.

Bamba está de volta e a postos para Vizela

Autorizado a passar o Natal em Itália, depois de ter integrado mais um estágio de observação da seleção principal transalpina, Bamba não faltou à primeira chamada. O defesa trabalhou sem queixas, estando em condições de ser opção para a deslocação de sexta-feira a Vizela, tal como o médio Dani Silva e o avançado André Silva, já refeitos de fadiga muscular e de uma amigdalite, respetivamente. Para Vizela, os sócios poderão escolher entre bilhetes a 10 e 20 euros.