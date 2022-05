V. Guimarães: há mais miúdos para subirem à equipa principal

Pepa estreou dez jogadores da formação na temporada agora finda. Outros nomes estão referenciados para 2022/23, com quatro casos à cabeça. O central Tounkara, o lateral-direito Alberto Baio, o lateral-esquerdo Afonso Freitas e o avançado Jason Bahamboula deverão começar a trabalhar às ordens do técnico na próxima época.

A época ficou marcada pela incorporação e estreia de vários produtos da formação no plantel principal do V. Guimarães. Pepa lançou Herculano, Gui, Iuri Tavares, Tomás Händel, Maga, Nélson da Luz, Luís Esteves, Dani Silva, Miguel Maga e Ibrahima Bamba, mas há mais nomes na calha que estão sinalizados pelo técnico e que na próxima época deverão começar a trabalhar com os "A".

Ao que O JOGO apurou, há quatro jogadores que se destacam e podem apanhar o elevador: o defesa-central Tounkara, o lateral-direito Alberto Baio, o lateral-esquerdo Afonso Freitas - que também pode jogar no eixo e na direita do setor mais recuado - e o avançado Jason Bahamboula. Destes, só Alberto Baio dividiu-se mais entre os sub-19, sub-23 e equipa B, porque os restantes tiveram um espaço assinalável de utilização no conjunto secundário, que disputa a Liga 3. Depois, há o caso de Celton Biai, já convocado para partidas da equipa "A" e que poderá subir na hierarquia se Trmal for vendido.

De resto, o lateral-direito Miguel Maga, o central André Amaro e o médio Ibrahima Bamba fecharam 2021/22 como titulares, estatuto que poderão manter. Händel está lesionado e só volta na pré-época, mas também é um valor seguro para Pepa.

Sacko desce e regressa

O Saint-Étienne de Sacko (foi titular e saiu aos 57") perdeu com o Auxerre, nas grandes penalidades, após um empate a uma bola, na segunda mão do play-off de permanência/subida, e caiu para a Ligue 2. A despromoção dos Les Verts hipoteca, desta maneira, a compra do passe do defesa maliano, que está cedido sem opção definitiva. Sacko volta ao Vitória.