V. Guimarães goleou a equipa B com um bis pelo meio: confira os marcadores

O Vitória de Guimarães, da Liga Bwin, goleou esta quinta-feira a sua equipa B, da Liga 3, por 4-0, num jogo particular disputado na academia vitoriana, informou o clube no site oficial

A equipa treinada por Pepa chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo do avançado Bruno Duarte, e ampliou a vantagem na segunda parte, com um bis do ponta de lança Oscar Estupiñán e um golo do médio Joseph, ainda sem minutos nas competições oficiais da presente época.

A formação principal dos vimaranenses volta a jogar para a I Liga portuguesa a 12 de setembro, um domingo, frente ao Belenenses, em partida agendada para as 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.