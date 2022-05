Minuto 20: marca Estupiñán! (1-0) Colombiano, servido por cruzamento com conta, peso e medida de Maga, cabeceia, com estrondo e entre os centrais, para o fundo da baliza. Avançado, em final de contrato com o Vitória, apontou o 15.º golo.

