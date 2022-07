V. Guimarães garantiu Jota Silva: conheça o valor e os pormenores do negócio

Conquistadores garantem já 50% do passe do avançado e ficam com a opção de compra de mais 20% no final da época.

O entendimento com o Casa Pia para a transferência de Jota Silva foi noticiado na segunda-feira, mas, entretanto, foram conhecidos alguns pormenores sobre o acordo entre os clubes.

Assim, o Vitória paga 190 mil euros por 50 por cento do passe e fica ainda com opção de compra, no final da época, de mais 20 por cento, por 100 mil euros.

Recorde-se que o Casa Pia ameaçava levar o caso à UEFA se não houvesse um acordo, uma vez que reivindicava uma verba por ter acionado a renovação antes de o jogador se ter comprometido com o Vitória de Guimarães.