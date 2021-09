V. Guimarães fecha exercício 2020/21 com oito milhões negativos

A SAD fechou as contas no vermelho, por causa dos efeitos da pandemia na quebra dos patrocínios e nas receitas de bilheteira.

A SAD do V. Guimarães fechou o exercício 2020/21 com um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros, mas as perspetivas para a temporada em curso apontam para uma recuperação que já se nota nos ativos e no passivo.

A quebra acentuada nos resultados operacionais resulta da combinação de várias situações, em que as mais significativas decorrem da "ausência da equipa nas competições europeias, do efeito da pandemia de covid-19 nas receitas de patrocínios e de bilhética. A quebra de 39% nas receitas de exploração, em grande parte devido a condicionantes externas à sociedade e ao sector", conforme se lê no documento a que O JOGO teve acesso.

A "retração dos mercados de transferências" condicionou também a gestão do executivo de Pinto Lisboa. A estas contrariedades, a SAD reagiu com uma série de medidas de contenção, que passaram por "rescisões contratuais com atletas tidos como excedentários" e "a redução dos custos com pessoal, rubrica que já sofreu um corte de cerca de 2,5 milhões de euros e que a SAD tem como objetivo reduzir em mais de 2 dois milhões de euros no curto prazo".

Em contraponto, há uma estratégia de valorização de jogadores com potencial "de primeira equipa" e a esperança de futuros negócios com ativos ue "possuem um valor muito superior ao espelhado" como é o caso de Edwards e de vários jogadores que por serem "produtos da formação, não têm ainda valor de relevo para efeitos de ativo (André Almeida, Tomás Händel, Gui, André Amaro, Hélder Sá ou Herculano Nabian)".

A política de saneamento está a ser auxiliada com a "retoma já verificada na sponsorização (quatro contratos de patrocínio à equipa principal assinados na temporada em curso) e na bilhética, sustentam que o orçamento para 2021/22 preveja o regresso da SAD aos lucros".

O novo plano económico e financeiro proposto contempla ainda a conclusão das obras em curso na Academia com vista à modernização das estruturas de trabalho e da construção do mini estádio e, é claro, na esperança da campanha desportiva da equipa agora orientada por Pepa.