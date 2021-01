V. Guimarães-Farense volta a estar em risco. E a culpa ainda é do gelo no relvado

Sport TV, detentora dos direitos de transmissão, apurou que os responsáveis do Farense acharam que o relvado continuava como no dia anterior

Ainda não é certo que o V. Guimarães-Farense tenha lugar este domingo, 24 horas depois do que estava inicialmente previsto.

As equipas fizeram o aquecimento normalmente, pelo menos aparentemente, mas a hora de início da partida e a realização da mesma ainda é uma incógnita.

Recorde-se que os painéis fotovoltaicos, que tinham sido colocados na noite anterior, só foram retirados meia hora antes do início agendado da partida.

Certo é que árbitros e delegados recolheram aos balneários, bem como os jogadores, já depois da equipa de arbitragem ter estado com os delegados do jogo no campo a avaliar as condições de uma parte do relvado, ainda gelado.

A Sport TV, detentora dos direitos de transmissão, apurou que os responsáveis do Farense acharam que o relvado continuava como no dia anterior e que levou ao adiamento do jogo.