V. Guimarães estima receitas de 2,4 ME com quotas e lugares anuais em 2023/24

O Vitória de Guimarães espera arrecadar 2,38 milhões de euros com quotização e venda de lugares anuais em 2023/24, segundo o orçamento divulgado esta sexta-feira.

Sem menção às receitas e gastos da SAD, entidade que tutela o futebol profissional e a maioria do futebol de formação, o documento, que será discutido e votado na assembleia geral ordinária de 30 de junho, projeta rendimentos de 1,77 milhões de euros em quotas e de 611 mil euros em lugares anuais, valores que, juntos, perfazem uma subida de 8% face às receitas de 2022/23 (2,21 milhões).

Segundo o documento, as receitas totais do clube vimaranense, excluindo as que provêm exclusivamente do futebol profissional e da maioria do futebol de formação, podem ascender aos 4,82 milhões de euros, quantia que traduz um crescimento de 4,6% face à estimativa de 2022/23 (4,61 milhões).

Quanto aos custos, os minhotos perspetivam uma subida de 8,5%, dos 3,46 para os 3,75 milhões, cabendo a maioria dessas despesas às equipas das várias modalidades desportivas (1,46 milhões de euros) e aos gastos com pessoal (1,3 milhões).

O Vitória de Guimarães projeta assim um saldo final entre rendimentos e gastos de 222 mil euros, valor que traduz uma descida de 32,2% face à estimativa para 2022/23 (327 mil euros).

No mesmo documento, o emblema minhoto estabelece ainda os objetivos de, na próxima época, "aumentar, no mínimo, em 10% o número de associados" e o de manter o quarto lugar na tabela de espetadores da I Liga, aumentando a ocupação média do Estádio D. Afonso Henriques para "um mínimo de 55%", depois de, em 2022/23, essa percentagem ter sido de 54,48% face à média de 16.116 espetadores.

O conselho fiscal dos vitorianos emitiu um parecer favorável por unanimidade ao orçamento para 2023/24, apesar de entender que o clube deve "melhorar o seu processo de orçamentação, nomeadamente em termos de celeridade", para que "possa ser analisado com o rigor esperado".

Esse órgão social refere ainda que os compromissos anuais no âmbito do Processo Especial de Revitalização, que alberga dívidas à Autoridade Tributária e à banca, vão diminuir de 1,02 milhões de euros em 2022/23 para 668.710 euros em 2023/24, o que, no seu entender, "constitui uma boa notícia para a gestão" do clube.

A assembleia geral ordinária, destinada à apresentação, discussão e votação do orçamento para 2023/24, está agendada para as 20:15 de 30 de junho, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense.