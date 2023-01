"V. Guimarães está no topo dos clubes com mais jogos efetuados a uma segunda-feira"

A Associação Vitória Sempre, que reúne adeptos do Vitória de Guimarães, criticou, esta sexta-feira, o facto de a equipa estar "no topo dos clubes com mais jogos à segunda-feira", "dia de trabalho".

Numa carta aberta endereçada ao presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, a associação questiona uma calendarização que, até à 22.ª jornada, marcada para o final de fevereiro, vai deixar o clube vimaranense com cinco partidas do campeonato disputadas à segunda-feira, tantas quantas o Gil Vicente e o Estoril Praia e menos uma do que o Desportivo de Chaves, o emblema com mais jogos disputados nesse dia da semana.

"Após um levantamento detalhado da agenda da competição, constatamos que o Vitória Sport Clube se encontrará, até à 22.ª jornada, no topo dos clubes com mais jogos efetuados a uma segunda-feira, dia de semana e de trabalho para a maioria dos associados e adeptos do futebol, ao qual sucede mais um dia de labor para todos eles", lê-se na carta.

Depois de ter recebido o Casa Pia (derrota por 1-0) e o Famalicão (triunfo por 3-1) e de se ter deslocado ao Gil Vicente (derrota por 2-1) nesse dia da semana, a equipa treinada por Moreno recebe o Desportivo de Chaves, para a 18.ª jornada, na próxima segunda-feira, às 20:15, e fecha a 22.ª ronda em 27 de fevereiro, também segunda-feira, com a receção ao vizinho e rival Sporting de Braga, às 21:15.

A Associação Vitória Sempre crê que os horários em causa destoam do objetivo de se "chamar adeptos aos estádios e de combater o flagelo da falta de assistência nos jogos", vertido pela LPFP na lista de projetos a concretizar entre 2019 e 2023, tais como o de "estimular a presença de famílias nos estádios", o de "fomentar a presença de público feminino" e o de "desenvolver mecanismos de engajamento com os clubes para a obtenção de mais público nos estádios".

Na carta em questão, a associação de adeptos interroga ainda o organismo presidido por Pedro Proença sobre "quem servem" os horários de segunda-feira, que podem sujeitar os "corajosos" que se deslocam aos estádios "ao frio noturno e à chuva", e lamenta a "forma tão discriminatoriamente negativa" como se trata "aquele que historicamente é o quarto melhor clube para a capacidade da Liga em gerar valor comercial via assistências".

O Vitória de Guimarães apresentou a quarta melhor média de assistências nos jogos em casa em todas as edições da I Liga desde 2012/13 e, no final da primeira volta de 2022/23, apresenta o quarto maior número de espetadores - 131.346 em nove jogos -, mas a quinta melhor média, de 14.594 espetadores, atrás de Benfica (54.989), FC Porto (44.368), Sporting (28.643) e Sporting de Braga (15.405).

A associação pediu ainda à LPFP para colocar "a mão na consciência" e corrigir erros que "vão lentamente matando o futebol e a adesão do público, cliente final do produto", aos estádios.