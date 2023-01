V. Guimarães: época passada é bom estímulo para o salto

A equipa de Moreno terminou a primeira volta não muito distante do registo habitual das últimas temporadas: a pior foi em 2015/16, com 22 pontos e o 10.º lugar no fim. Moreno começa a segunda volta com mais um ponto do que o Pepa conseguira por esta altura, e pode utilizar o desfecho de 2021/22, em lugar europeu, como motivação.

O desejo de Moreno era fechar a primeira volta com 30 pontos, o que nem seria o melhor registo do V. Guimarães, desde que o campeonato voltou a ter 34 jornadas. Ao olharmos para o trajeto do V. Guimarães a partir de 2014/15, época que marcou esse regresso, percebemos que a atual situação classificativa está em linha com o registo habitual. Moreno até tem mais um ponto na comparação com Pepa, por esta altura, em 2021/22. Aliás, o desfecho dessa temporada pode servir de estímulo para atacar a segunda volta, que arranca no Estádio D. Afonso Henriques, na segunda-feira. Isto porque o V. Guimarães saltou de um oitavo lugar para o sexto e carimbou a presença na Conference League.

Em reação à derrota em Barcelos, o presidente António Miguel Cardoso frisara a O JOGO que "a malapata vai acabar" e manifestava confiança na equipa técnica. "Os processos são os corretos, deixámos tudo em campo, mas, infelizmente, temos falhado em pormenores."

O pior registo mais recente de uma primeira volta foram os 22 pontos de 2015/16: esse V. Guimarães estava em nono e acabou, depois, no 10.º lugar. Esse foi, efetivamente, o pior registo dos últimos nove anos na viragem de página da I Liga.

A receção ao Chaves será mais um teste importante à capacidade de resposta da equipa, lembrando que os minhotos estão numa série que já vai em oito jogos sem vitórias, e com três derrotas consecutivas.