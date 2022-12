V. Guimarães e Estrela da Amadora empatam em jogo particular de 120 minutos

Redação com Lusa

Jogo foi dividido em quatro partes e disputado à porta fechada.

O Vitória de Guimarães, da I Liga, e o Estrela da Amadora, da II Liga, empataram esta quinta-feira, 3-3, num jogo particular de 120 minutos, dividido em quatro partes, disputado à porta fechada, em Guimarães.

Depois de um primeiro quarto de 30 minutos sem golos, os "tricolores" adiantaram-se no marcador na segunda parte, por Johnstone Omurwa, na sequência de um canto, mas os vimaranenses repuseram a igualdade nesse quarto, graças a um autogolo, informou o clube minhoto em nota publicada no site oficial.

O terceiro quarto do desafio terminou empatado a dois golos, após Sebastián Guzmán colocar a equipa treinada por Sérgio Vieira de novo em vantagem e Safira responder para o Vitória, na conversão de uma grande penalidade.

Nos últimos 30 minutos, a formação anfitriã, a jogar no Estádio D. Afonso Henriques, operou a reviravolta com um golo de Jota Silva, mas o Estrela restabeleceu o empate nos instantes finais, por Regis.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, regressa à competição a 30 de dezembro, às 19h00, com a deslocação ao reduto do Vizela, 15.º, para a 14.ª jornada do campeonato.

Já a formação tricolor, terceira na II Liga, visita o líder Moreirense na 14.ª jornada, em duelo marcado para as 14h00 de 31 de dezembro.