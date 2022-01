V. Guimarães e Comissão do Centenário promovem tertúlia com "lendas" vitorianas

Evento temático, que juntará antigos futebolistas de renome do clube vimaranense, será moderado por profissionais da comunicação social local e assistido gratuitamente

Com o intuito de recordar diferentes e bem-sucedidos capítulos da história do V. Guimarães, mantendo vivas essas memórias, o clube vimaranense e a Comissão do Centenário vão realizar, na próxima quarta-feira (dia 12 de janeiro), uma tertúlia com quatro "lendas" vitorianas.

Com lugar na Associação Cultural Convívio, o evento temático terá a participação de António Peres, Manuel Pinto, Rodrigues e Tito, figuras do emblema do berço do País durante a década de 70 e de 80, e será moderado por dois jornalistas locais.

O acesso à tertúlia é livre, ou seja, não tem qualquer custo para os interessados, mas é limitado à capacidade do espaço definido, cuja dimensão não foi detalhada.

Esta é uma das várias tertúlias previstas pelo V. Guimarães e pela Comissão do Centenário, a realizar durante o ano de 2022, nas quais antigos (e atuais) jogadores do clube serão protagonistas, em diversos espaços do concelho vimaranense.