V. Guimarães desmente presença de jogadores num almoço em tempo de confinamento

Clube minhoto emitiu um comunicado esta sexta-feira.

O V. Guimarães negou, através de um comunicado emitido esta sexta-feira, a presença de qualquer elemento do seu plantel num almoço que, de acordo com o Correio da Manhã, teria juntado jogadores dos vimaranenses e do Moreirense num restaurante, em período de confinamento.

"O Vitória Sport Clube desmente a informação, veiculada pelo Correio da Manhã e replicada por outros órgãos de comunicação, de que jogadores atualmente ao serviço do plantel de futebol teriam sido identificados pela GNR num restaurante em Joane, violando as regras atualmente em vigor e as orientações do próprio clube. Num momento coletivo tão sensível, a assertividade da informação torna-se ainda mais importante, razão pela qual o Vitória repudia a leviandade e a ligeireza com que foi colocada em causa a conduta dos elementos da sua estrutura de futebol e o nome da instituição, tanto pelo Correio da Manhã como por todos os órgãos que, não verificando a informação, contribuíram para replicar uma mentira", surge escrito.