V. Guimarães confirma saída de Pepa e anuncia Moreno no banco

Moreno Teixeira orientava a equipa B minhota.

Pouco depois de O JOGO online ter avançado com a saída de Pepa do comando técnico, o V. Guimarães oficializou a saída do treinador, assim como dos adjuntos. Moreno, que orientava a equipa B, é o senhor que se segue.

"O Vitória Sport Clube informa que o treinador Pepa e respetivos adjuntos foram afastados do comando técnico do plantel principal de futebol, cuja liderança será assumida por Moreno Teixeira, com efeitos imediatos e permanentes. Moreno Teixeira comandava a equipa B vitoriana, e orientará, já nesta quarta-feira, a equipa principal no jogo de preparação frente ao SCU Torreense", informou o clube minhoto no site oficial.

"Para amanhã [quarta-feira] está marcada uma conferência de imprensa às 14h00 na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques", acrescentou o V. Guimarães.